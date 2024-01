Cidade de Rolândia inaugura maior berçário de pintinhos do Brasil com investimento milionário

O município de Rolândia, no norte do Paraná, ganhou o maior berçário de pintinhos do Brasil. A estrutura faz parte de um investimento de R$ 135 milhões que a JBS realizou para restaurar e modernizar o incubatório, que foi atingido por um incêndio no início de 2023.

O berçário de Rolândia é responsável pelo fornecimento de pintos para municípios do norte do Paraná, mais precisamente nas cidades de Campo Mourão, Santo Inácio e Jaguapitã. No entanto, caso seja necessário, a unidade também está habilitada para atender outras unidades.

Com capacidade de incubação de mais de 16 milhões de ovos férteis por mês, o berçário é responsável por 12% dos pintos produzidos pela empresa Seara. A planta ocupa uma área de 16.314 m² e conta com 155 colaboradores.

O berçário é equipado com tecnologia de ponta, que garante o bem-estar dos animais e a qualidade dos pintos produzidos. Os ovos são incubados em estágio único, o que permite limpar e desinfectar todos os maquinários ao fim de cada procedimento. Além disso, o incubatório possui um controle maior de ambiência, favorecendo o desenvolvimento dos embriões com maior eficiência e qualidade.

A unidade também é sustentável, com a instalação do processo de osmose reversa, que economiza cerca de 200 mil litros de água por mês com o uso de água destilada nos processos de incubação.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)