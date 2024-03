Rio Grande do Sul decreta emergência por dengue

Na manhã desta quarta (13), o estado do Rio Grande do Sul, decretou situação de emergência em saúde pública no estado, ocasionado por um surto de dengue no estado. Com 20 óbitos por dengue registrados, o o decreto foi publicado na edição desta quarta (13) do Diário Oficial do Estado.

Segundo o texto, conforme apurou a CNN Brasil, o objetivo é a prevenção, o controle e a atenção à saúde diante do risco epidemiológico ao qual a população está submetida por conta da epidemia de dengue.

A doença está presente em 94% dos municípios gaúchos. O Rio Grande do Sul tem a oitava maior incidência de casos de dengue, com 255 casos por 100 mil habitantes e 27.752 casos prováveis, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Com a declaração de estado de emergência, o governo estadual pode destinar recursos para combater a dengue com mais agilidade – sem os trâmites burocráticos de uma licitação, por exemplo.

Dengue no Brasil

O Brasil registra 1.585.385 casos prováveis de dengue, até esta terça-feira (11), de acordo com o Ministério da Saúde. O país contabiliza 450 óbitos pela doença e outros 849 em investigação, apenas deste ano.

1.235.236 doses contra a dengue foram distribuídas e, dessas, 286.132 aplicadas no público-alvo pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que corresponde a 23,2%, segundo a pasta.

