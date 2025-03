Ribeirinhos do rio Purus ganham bolos de presente no interior do Amazonas

Famílias ribeirinhas do rio Purus, no estado do Amazonas, receberam bolos como presente em uma ação dos projetos Presentear e Razões para Acreditar. A entrega, feita de barco e registrada em vídeo publicado nesta sexta-feira (28) nas redes sociais, surpreendeu os moradores, que vivem em comunidades de difícil acesso na floresta.

A emoção foi visível nos rostos dos moradores ao receberem o presente. “Deus abençoe você e o seu projeto, que está dando certo”, disse uma ribeirinha no vídeo, em agradecimento.

Ao longo do trajeto, adultos e crianças receberam os bolos com gratidão e alegria, expressando surpresa com a iniciativa.

A entrega foi feita por voluntários que cruzaram longos trechos do rio Purus de barco. “Só de ver o sorriso estampado no rosto de uma criança ao receber um bolo nosso, não tem preço”, afirmou um dos voluntários do Presentear durante a ação.