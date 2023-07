Resultado da lista de espera do Sisu 2023 é divulgado pelo MEC; acesse

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta segunda-feira (10) a divulgação do resultado da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o processo seletivo do 2º semestre de 2023. Os candidatos que manifestaram interesse em participar da lista de espera já estão sendo convocados pelas instituições de ensino superior para efetuar a matrícula ou registro acadêmico nas vagas remanescentes da chamada regular. Para verificar a convocação, é essencial que os candidatos acompanhem as informações no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na seção dedicada ao Sisu.

É fundamental que cada candidato esteja atento aos prazos, procedimentos e documentos necessários para realizar a matrícula ou o registro acadêmico, incluindo horários e locais de atendimento determinados pelas instituições de ensino. A responsabilidade pela observância dessas informações é do próprio candidato.

Desde o ano de 2010, o Sisu tem sido o sistema responsável por reunir as vagas oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil, principalmente as instituições federais, como universidades e institutos. Esse processo seletivo permite que os estudantes concorram às oportunidades disponíveis de acordo com a modalidade de concorrência, curso, turno e local de oferta.

Instituições de ensino devem disponibilizar lista de espera na internet

De acordo com uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), as instituições de ensino participantes devem disponibilizar em seus sites a lista de espera, com informações sobre cada curso, turno, local de oferta e modalidade de concorrência. Além disso, as instituições também devem oferecer meios digitais para que os estudantes possam enviar, de forma digitalizada, a documentação exigida para a matrícula ou registro acadêmico. Essa medida visa facilitar o processo, permitindo que os estudantes sejam matriculados sem a necessidade de deslocamento até a instituição para a qual foram selecionados.

Caso os estudantes tenham dúvidas adicionais sobre o procedimento, é recomendado que entrem em contato diretamente com a instituição de ensino. Para outras questões, o MEC disponibiliza um telefone de atendimento: 0800 61 61 61.