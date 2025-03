‘Resort’ de luxo de traficante ‘Peixão’ é demolido pela Polícia no Rio de Janeiro

As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro realizam, nesta terça-feira (11/3), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o ‘Peixão’, um dos chefes do Terceiro Comando Puro (TCP). Um dos imóveis alvos da ação é o "resort" de luxo do investigado, que fica no Complexo de Israel, na zona norte do Rio, composto pelas comunidades de Parada de Lucas, Vigário Geral e Cidade Alta. O imóvel será destruído.

Conforme a polícia, o resort foi construído irregularmente em área de preservação ambiental e ocorreu a destruição de vegetação nativa e alteração de um curso d’água. O local possui um grande lago artificial e uma academia totalmente equipada. A polícia conseguiu chegar ao endereço e apreendeu equipamentos de academia. Esse seria um dos pontos de encontro dos membros do TCP.

Segundo a investigações, os locais foram construídos e utilizados por Peixão para atividades criminosas, incluindo o armazenamento de armas e drogas. O local, considerado um imóvel de alto padrão, também é usado como esconderijo e base operacional do investigado.

A operação conta com policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), responsável pelas investigações; Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA); Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE); além de policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE).

A operação visa coletar provas que fortaleçam apurações sobre a associação criminosa, assim como apreender materiais ilícitos, incluindo armas, equipamentos eletrônicos e documentos que possam contribuir para investigar crimes praticados na região. Equipes fazem também a retirada de barricadas instaladas pela quadrilha de Peixão nas ruas do Complexo de Israel.

Prisão

Na ação, os policiais prenderam duas pessoas com uma moto roubada. O suspeitos foram encontrados perto do imóvel de Peixão e um deles tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Devido à operação próximo à estação de Vigário Geral, comunidade que faz parte do Complexo de Israel, um tiroteio foi registrado. A Avenida Brasil ficou fechada por cerca de 30 minutos, mas foi liberada nos dois sentidos por volta das 6h.

Peixão

Peixão é apontado como o líder do tráfico de drogas no Complexo de Israel. Segundo a polícia, ele é extremamente violento e tem como característica torturar os inimigos antes de matá-los. Evangélico, ele teria escolhido o nome “Complexo de Israel” para a região e mandado espalhar estrelas de Davi, um símbolo judaico, pelas comunidades do complexo.