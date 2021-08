Rapaz tem surto e tenta matar os pais com liquidificador

Um homem de 39 anos atacou os pais com uma faca e um liquidificador durante um surto psicótico. O acusado precisou ser contido pela polícia e os familiares tiveram que ser encaminhados para um hospital. O caso aconteceu nesta terça-feira (24), em São Paulo. As informações são do Metrópoles.

No local do ataque, os policiais encontraram várias poças de sangue e relataram que a cena era forte. De acordo com um vizinho dos idosos, ele escutou os gritos de socorro e foi até a casa das vítimas para ver o que estava acontecendo. Ao chegar lá, encontrou a senhora ensanguentada pedindo para chamarem a polícia. Já dentro do imóvel, encontrou o idoso de 74 anos caído no chão em uma poça de sangue.

O agressor havia fugido mas, após com a chegada da polícia, acaboiu capturado nas proximidades da casa, dentro de um córrego. O agressor foi preso e encaminhado a um pronto-socorro para atendimento, pois, além de perturbado psicologicamente ele estava ferido.