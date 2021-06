Queiroga: até setembro, toda população adulta deve estar vacinada com pelo menos uma dose

Durante audiência na Comissão Especial da Covid-19 no Senado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que, “pelo ritmo atual”, toda a população adulta do Brasil deve receber pelo menos a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus até o final de setembro. "E possível antever que toda população acima de 18 anos pode ser imunizada com uma dose da vacina até o mês de setembro. E é possível antever que podemos ter toda população acima de 18 anos vacinada [com duas doses] até o final de 2021", afirmou Queiroga no Congresso.

Ele acredita que a meta é “razoável, dentro das condições de carência de vacina no mundo”. Até então, a ministro falava apenas em imunizar toda a população até o final do ano, sem especificar se seria com uma ou duas doses. A nova declaração foi dada em meio a uma corrida de governadores para tentar antecipar o calendário de vacinação da covid-19.

A declaração também veio dias após o governador de São Paulo, João Dória, informar que a previsão era vacinar todos os adultos residentes de São Paulo, com pelo menos uma dose, até o dia 15 de setembro.