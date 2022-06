Queijo Canastra é considerado o melhor do mundo

O queijo brasileiro Canastra alcançou o topo dos 50 Melhores Queijos do Mundo do site Tastle Atlas. O resultado do ranking foi divulgado na última terça-feira (21/06), nas redes sociais do portal.

A iguaria mineira, que leva o nome da Serra da Canastra, localizada no sudeste de Minas Gerais, conseguiu desbancar o tradicional Gorgonzola Piccante, Grana Padano e Pecorino Sardo, queijos famosos e apreciados internacionalmente.

Ranking completo dos melhores queijos do mundo. (Foto: Instagram @thetasteatlas)

Como o queijo Canastra é produzido?

O método de produção do queijo Canastra Artesanal foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2008. O processo utiliza o leite de vaca cru, ordenhada na mesma propriedade onde fica a queijaria.

