Quais são os 50 melhores destinos para viajar em 2022? São Paulo é o único lugar citado no Brasil

A revista norte-americana Time, uma das mais prestigiadas do mundo, divulgou uma lista com os 50 melhores destinos para viajar em 2022. Entre os citados da World's Greatest Places 2022, publicada na última terça-feira (12), São Paulo é a única cidade brasileira a integrar o grandioso compilado.

"Para compilar esta lista dos melhores lugares do mundo, a Time solicitou indicações de lugares de nossa rede internacional de correspondentes e colaboradores, com foco naqueles que oferecem experiências novas e emocionantes. Muitos dos destinos estão traçando um caminho para a recuperação econômica, enquanto outros estão prosperando, crescendo e mudando", explicou o comunicado que trouxe os melhores destinos.

Sobre o Brasil, a revista relembrou o cenário pandemico vivenciado no país em 2020 e afirmou que São Paulo está voltando com seu turismo em 2022, com destaque para a hotelaria paulista. Entre as novidades em destaque estão o Rosewood São Paulo, localizado na Bela Vista, no centro da capital paulista, o JW Marriott Hotel São Paulo, e o Skybar no 27º andar do Hotel Ca' D'Oro.

Rosewood Hotel fica dentro do megacomplexo de luxo da Cidade Matarazzo, no bairro Bela Vista. (Foto: Site Rosewood)

Além da capital paulista, a lista inclui Doha no Catar, Miami nos Estados Unidos e Salta na Argentina.

Confira a lista completa

Franschhoek, África do Sul; Kigali, Ruanda; Lower Zambezi National Park, Zâmbia; Nairóbi, Quênia; Parque Nacional Hwange, Zimbábue; Jamaica; Riviera Nayarit, México; Detroit, EUA; Miami, EUA; Park City, Utah, EUA; Portland, EUA; San Francisco, EUA; Tofino, Canadá; Toronto, Canadá; Bogotá, Colômbia; El Chaltén, Argentina; Ilhas Galápagos, Equador; Rapa Nui, Chile; Salta, Argentina; São Paulo, Brasil; Ahmedabad, Índia; Bali, Indonésia; Boracay, Filipinas; Doha, Catar; Kerala, Índia; Kyushu, Japão; Locais históricos da rota da seda, Uzbequistão; Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos; Setouchi Islands, Japão; Seul, Coréia do Sul; Trans Bhutan Trail, Butão; Alentejo, Portugal; Calabria, Itália; Copenhague, Dinamarca; Devon, Reino Unido; Dolni Morava, República Tcheca; Ilulissat, Groelândia; Istambul, Turquia; Kaunas, Lituânia; Madeira, Portugal; Marselha, França; Portree, Escócia; Skelleftea, Suécia; Tessalônica, Grécia; Valência, Espanha; Fremantle, Austrália; Grande Barreira de Coral, Austrália; Queenstown, Nova Zelândia; Ártico; Estação Espacial Internacional.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de O Liberal.com)