'Tandera' executava amigos e fazia selfies com cadáveres, apontam provas obtidas pelo MP

​Novas provas obtidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e anexadas no processo contra Danilo Dias Lima, mais conhecido pelo apelido “Tandera”, mostram como o criminoso executava seus amigos. O homem, que está foragido desde 2016, chegava a fazer selfies com os cadáveres para aterrorizar desafetos, segundo publicação do site Metrópoles.

VEJA MAIS

O comportamento sanguinário chamou a atenção das autoridades do Judiciário. Nos vídeos que protagoniza, o homem aparece até decapitando inimigos, atirando à queima-roupa em jovens que tentavam roubar áreas controladas por ele e fazendo piadas com os corpos depois das mortes.

“Foram identificados vídeos contendo ce​​nas de torturas e assassinatos praticados pelo bando de forma cruel”, afirma o comunicado do MP.

Na última quarta-feira (3), uma operação policial foi feita para prender aliados de Tandera e encontrar material que pudesse incriminar a quadrilha.

Um vídeo divulgado pelo MPRJ no sábado (6) mostra um dos momentos de maior poder de Tandera, quando colocou um fuzil na mesa diante de pré-candidatos políticos nas eleições municipais de 2020 e negociou termos para dar apoio às suas campanhas políticas.

O grupo controlava o crime organizado em regiões da cidade do Rio de Janeiro, além de atuar em Nova Iguaçu, Queimados e Seropédica, municípios vizinhos da capital fluminense. Eles ameaçavam comerciantes das regiões que controlavam, e Tandera chegou a adotar vários disfarces para não ser encontrado pela polícia.

Operação Epilogue

A Operação Epilogue, do MPRJ, prendeu, na última quarta (3), seis pessoas e cumpriu 25 mandados de busca e apreensão contra integrantes da “milícia do Tandera”. A organização criminosa é acusada de extorsões, homicídios, torturas, ameaças, grilagem de terras, agiotagem, exploração ilegal de areais e lavagem de dinheiro, entre outros crimes.