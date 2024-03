Prorrogado prazo de inscrição do Fies: oportunidade de financiamento vai até esta segunda-feira (18)

O Ministério da Educação estendeu o prazo de inscrição para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre deste ano até esta segunda-feira (18). O Fies, um programa que visa apoiar financeiramente a graduação de estudantes em instituições privadas de ensino superior, é uma oportunidade para aqueles que buscam ingressar no ensino superior.

Os interessados em participar devem realizar suas inscrições até antes da meia-noite de hoje, de acordo com o horário oficial de Brasília, utilizando o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Esta prorrogação foi anunciada na sexta-feira (15), coincidindo com o término do prazo original de inscrições para o Fies.

1.260 instituições privadas de ensino superior participam do programa

Embora o prazo de inscrição tenha sido estendido, as demais datas do processo seletivo permanecem inalteradas. O resultado está previsto para ser divulgado em 21 de março, com a complementação da inscrição dos pré-selecionados ocorrendo entre os dias 22 e 26 de março.

Nesta edição, estão participando 1.260 instituições privadas de ensino superior, oferecendo um total de 67 mil vagas para financiamento por meio do programa. Dessas vagas, metade é destinada ao Fies Social, um segmento que atende pessoas com renda familiar de até meio salário mínimo e que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Os candidatos elegíveis ao Fies Social têm a possibilidade de financiar até 100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições privadas de ensino superior, proporcionando uma oportunidade significativa para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras em prosseguir com seus estudos universitários.