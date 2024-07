Prime Day: quando começa e quais produtos estão com desconto na promoção da Amazon?

Tradição iniciada em 2020 no Brasil, o Prime Day, da Amazon, terá mais uma edição no país, onde será possível comprar com desconto os mais variados produtos disponíveis do catálogo da loja virtual. Neste ano, a 5ª edição da promoção ocorrerá entre os dias 16 e 21 de julho, com ofertas de até 50% de desconto e cupons de desconto adicional.

Mas, para dar aos clientes um "gostinho" do que estar por vir, a Amazon vai liberar as primeiras ofertas a partir das 12h de 15 de julho com produtos da própria Amazon com até R$ 335 de desconto. Dentre eles estarão os seguintes produtos tecnológicos:

Echo Pop;

Echo Dot 5ª geração;

Echo 4ª geração;

Echo Show 5;

Echo Show 8;

Echo Show 10;

Echo Show 15;

Echo Buds.

Além desses listados acima, os dispositivos Fire TV estarão com descontos de até R$ 90, e os leitores digitais Kindle poderão ser adquiridos com até R$ 337 de desconto. Detalhe importante: todas as ofertas terão um desconto adicional de 10% para pagamentos realizados via Pix ou boleto.

Categorias com até 50% de desconto

Livros: até 50% de desconto em obras das editoras HarperCollins, Record, Planeta, Globo, Arqueiro e Sextante;

até 50% de desconto em obras das editoras HarperCollins, Record, Planeta, Globo, Arqueiro e Sextante; Tênis e chuteiras: até 45% de desconto em calçados das marcas Under Armour, Fila, NewBalance, Umbro e Skechers;

até 45% de desconto em calçados das marcas Under Armour, Fila, NewBalance, Umbro e Skechers; Moda: até 40% de desconto em roupas Insider e Reserva e relógios Casio, Mormaii e Champion;

até 40% de desconto em roupas Insider e Reserva e relógios Casio, Mormaii e Champion; PC e Informática: até 40% de desconto em tablets e notebooks Apple, Lenovo e ASUS e Samsung;

até 40% de desconto em tablets e notebooks Apple, Lenovo e ASUS e Samsung; Brinquedos e jogos: até 35% de desconto;

até 35% de desconto; Alimentos e bebidas : até 35% de desconto;

: até 35% de desconto; Produtos de casa: até 35% de desconto em produtos de Casa Inteligente Elgin, Intelbras e Positivo;

até 35% de desconto em produtos de Casa Inteligente Elgin, Intelbras e Positivo; Bebidas alcoólicas: até 35% off nas marcas Johnnie Walker, Don Julio, Tanqueray, Absolut e Aperol;

até 35% off nas marcas Johnnie Walker, Don Julio, Tanqueray, Absolut e Aperol; Casa: até 30% de desconto em produtos da Buddemeyer, Electrolux, Hamilton Beach, Mondial, Philco, Britânia e WAP;

até 30% de desconto em produtos da Buddemeyer, Electrolux, Hamilton Beach, Mondial, Philco, Britânia e WAP; Limpeza: até 30% de desconto para marcas Omo, Ariel, Cif e Veja;

até 30% de desconto para marcas Omo, Ariel, Cif e Veja; Cozinha: até 30% de desconto em air fryer, liquidificador, processador e waffle maker

até 30% de desconto em air fryer, liquidificador, processador e waffle maker Beleza: até 30% de desconto para marcas Cetaphil, TRESemmé, Lola Cosmetics, L’Óreal, Neutrogena, Nivea, Forever Liss, La Roche-Posay, Real Techniques e Isdin;

até 30% de desconto para marcas Cetaphil, TRESemmé, Lola Cosmetics, L’Óreal, Neutrogena, Nivea, Forever Liss, La Roche-Posay, Real Techniques e Isdin; Papelaria e escritório: até 30% em produtos Faber-Castell, BIC e Stabilo;

até 30% em produtos Faber-Castell, BIC e Stabilo; Videogames e jogos: até 30% de desconto em consoles, jogos e acessórios Nintendo, PlayStation e Xbox;

até 30% de desconto em consoles, jogos e acessórios Nintendo, PlayStation e Xbox; Televisores: até 25% off em TVs Samsung, LG e TPV, Canon, Philips;

até 25% off em TVs Samsung, LG e TPV, Canon, Philips; Ferramentas: furadeiras, parafusadeiras, esmerilhadeiras das marcas WAP, Bosch e Vonder com até 30% off;

Além das ofertas mencionadas anteriormente, a Amazon também lançará diversas "Ofertas Uau!", disponíveis por tempo limitado, oferecendo descontos ainda mais generosos.

Caso você possua o cartão Amazon Prime, os pontos Livelo para descontos terão um acréscimo de 25% durante o Prime Day, e suas compras na Amazon renderão o dobro de pontos (equivalente a 10% do valor do produto).

Cupons de desconto

A Amazon lançará também centenas de cupons durante todos os dias do Prime Day. Para garantir o seu, deve resgatá-lo dentro do aplicativo da Amazon, durante transmissões do Podcast Flow, dentro do jogo Fortnite.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)