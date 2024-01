Presos por enterrar influencer afirmam que ele morreu durante sexo

Um casal de amigos é suspeito de matar o youtuber Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, que estava desaparecido desde o Natal. De acordo com Renan José, de 28 anos, e Caroline Mello, de 24, a vítima morreu enquanto fazia sexo com outra moça.

A dupla se entregou à polícia no último domingo (31), um dia após o corpo de Carlos ser encontrado no quintal da casa em que moravam. O influenciador era amigo de Renan desde a infância e moravam a poucos metros um do outro.

Os três amigos passaram a madrugada do Natal juntos, em uma praça. O delegado Luís Hellmeister, da Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra, os suspeitos disseram que Carlos Henrique usou drogas durante a madrugada e passou mal enquanto tinha relação sexual com a irmã de Caroline.

“Vamos pedir celeridade no laudo necroscópico. A versão do casal é essa. Que eles enterraram porque não sabiam o que fazer com o corpo. Ele teria tido uma overdose ao levar a irmã de Caroline para fazer sexo no banheiro. No momento em que ele estava tendo um orgasmo, teria passado mal e caído morto. É o que eles dizem”, afirmou o delegado ao Metrópoles.

“Se for isso, imagino que não tenham chamado o socorro em decorrência de drogas no local e do desespero. Se isso for confirmado no laudo, eles só vão responder por ocultação de cadáver, não por homicídio”, completou o delegado.

Robson Casemiro, amigo de infância de Carlos Henrique, afirma que ele passou a ter sintomas de depressão após a morte de seu pai no início do ano e desenvolveu um vício em drogas.