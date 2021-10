Preso por importunação sexual diz que mexeu em bermuda porque usava fralda

Após ser preso em flagrante por suspeita de importunar sexualmente uma adolescente de 17 anos em um ônibus, um homem de 32 anos negou o crime e alegou que mexeu na bermuda por estar "arrumando a fralda" que usava. Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e segue detido desde a quinta-feira (14). O caso aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo e foi noticiado pelo G1 de Santos e região.

À Polícia Civil, o homem, que não teve a identidade divulgada, disse em depoimento que utiliza o item por conta de um problema de incontinência urinária. No entanto, testemunhas afirmam que o suspeito chegou a abrir o zíper e tentou esfregar as partes íntimas na garota.

Percebendo que os outros passageiros viram a ação, o homem tentou descer do coletivo, mas foi impedido.

O delegado responsável pelo caso, Alex Mendonça do Nascimento, relatou que o suspeito negou o crime e afirmou ter um problema de saúde.

"Ele não confirma [a autoria do crime], fala que estava no ônibus porque gosta de caminhar, deixou o carro dele no terminal e acabou indo a pé até o bairro Guilhermina, quando pegou esse ônibus. Durante o trajeto, ele teria supostamente mexido na bermuda porque tem incontinência urinária e usa fralda, e que a fralda incomodava", explicou o delegado.

O delegado reiterou que há testemunhas que reforçam a denúncia, informando que o homem tentou esfregar as partes íntimas na adolescente. Mendonça afirma que o inquérito está quase completo, mas aguarda mais imagens para a finalização.

"No outro dia, ele acabou passando pela audiência de custódia, e o juiz entendeu que era o caso de converter o flagrante em prisão preventiva. Nós praticamente finalizamos o inquérito, eu só solicitei as imagens, mandei ofício para a empresa responsável pelo ônibus, para que forneça os vídeos internos", esclarece.