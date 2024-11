Presidente do Paraguai, Santiago Peña é hospitalizado no Rio

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi hospitalizado no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 18, após sentir dores no peito, comunicou a presidência do país. O paraguaio está na cidade para participar da cúpula do G20 que ocorre até terça-feira, 19.

Segundo nota, ele está neste momento passando por exames de check-up e um informe deve ser emitido pelo hospital nas próximas horas. De acordo com fontes próximas a Peña, o presidente disse estar bem e passará a noite no hospital para acompanhamento.

Da mesma forma, o vice-presidente paraguaio, Pedro Alliana, disse nas redes sociais que conversou com Peña e que o presidente "se encontra bem e está a espera dos resultados de seus exames médicos".

O presidente, de 46 anos, participava da reunião de líderes de Estado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde foi emitida hoje, antes do esperado, a declaração final da cúpula.

fonte: Estadão Conteudo