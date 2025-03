Prefeito de Sorocaba, aliado de Bolsonaro, é vaiado em cerimônia com Lula

O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), enfrentou vaias durante um evento público em sua cidade nesta sexta-feira (14). O episódio ocorreu na cerimônia de entrega de 789 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em que estiveram presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Manga fez um sinal de coração aos trabalhadores do sindicato que o vaiaram no local.

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o prefeito esteve em Brasília no dia 12 de fevereiro para um encontro com o ex-mandatário, ocasião em que recebeu a medalha dos “3 I’s” – uma expressão frequentemente usada por Bolsonaro para se autodescrever: "imorrível, imbrochável e incomível".

No 2º turno da eleição de 2022, Sorocaba deu apenas 38,93% dos votos para Lula, contra 61,07% para Bolsonaro. A cidade tem 723.682 habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Apesar da tendência conservadora, o prefeito declarou que Lula seria bem recebido na cidade.