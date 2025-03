Lula diz que preço da carne vai baixar e que população 'vai voltar a comer picanha'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, 14, mais uma vez, que a população "vai voltar a comer picanha" e que o preço da carne vai baixar. A fala é a mesma usada pelo petista na campanha de 2022, quando se reelegeu para o terceiro mandato.

"O governo tem feito reuniões com produtores porque queremos encontrar solução para preço dos alimentos", disse Lula. "Estamos numa briga tremenda", completou, referindo-se às ações em curso no governo para baratear os preços.

Lula ressaltou os feitos de seu governo atual - com o menor nível de desemprego da história Brasil e a continuidade do crescimento econômico, segundo ele -, mas reconheceu que há um problema com o preço dos alimentos.

Ovos

Em evento no município de Sorocaba (SP), o presidente afirmou que o Brasil vai produzir 59 bilhões de ovos neste ano.

"Ovo está caro, e até hoje não encontrei explicação sobre o preço do ovo. Estou querendo descobrir onde tem ladrão que roubou o direito de comer ovo do povo", disse o petista. "Estão jogando a culpa em cima das galinhas ... não aceitamos isso."

A afirmação relacionada à galinha faz referência a uma reflexão do petista, que diz ser mentira que galinhas tenham parado de botar ovos por causa das ondas de calor.

Ele também disse que fez um estudo, comparando os preços de janeiro e fevereiro de 2025, em que o valor de uma cartela de 30 unidades teria subido de R$ 144,05 para R$ 210.