Prazo para comprovação de dados do Prouni termina nesta sexta (31); veja como fazer

Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o segundo semestre de 2026 devem ficar atentos ao calendário do processo seletivo. O prazo para comprovar as informações declaradas na inscrição termina nesta sexta-feira (31), etapa obrigatória para garantir a bolsa de estudos em instituições privadas de ensino superior.
A validação dos dados deve ser feita conforme as regras estabelecidas no edital do programa. Os estudantes precisam apresentar documentos que comprovem as informações fornecidas durante a inscrição, como renda familiar, escolaridade e demais critérios exigidos para a concessão da bolsa.
Como fazer a comprovação dos dados do Prouni?
A entrega da documentação pode ser realizada de duas formas, de acordo com as normas definidas pela instituição de ensino em que o candidato foi pré-selecionado:
- Presencialmente, diretamente na faculdade;
- De forma virtual, caso a instituição disponibilize esse procedimento.
É importante que o candidato consulte os canais oficiais da universidade para verificar os documentos exigidos, os horários de atendimento e as orientações específicas para o envio da documentação.
Quais documentos são exigidos?
A relação completa dos documentos comprobatórios está disponível no edital do processo seletivo do Prouni. Após o recebimento da documentação, a instituição de ensino deve fornecer um comprovante de entrega ao candidato.
Além disso, caso considere necessário, a faculdade poderá solicitar documentos complementares para confirmar as informações apresentadas durante a inscrição.
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O que acontece se o candidato perder o prazo?
Quem não apresentar a documentação dentro do período estabelecido perderá o direito à vaga nesta etapa do processo seletivo. Por isso, a recomendação é reunir toda a documentação exigida com antecedência e acompanhar as comunicações da instituição de ensino para evitar contratempos.
Calendário do Prouni 2026
Os candidatos também devem acompanhar as próximas etapas do cronograma do programa:
- Comprovação das informações da primeira chamada: até 31 de julho;
- Resultado da segunda chamada: 5 de agosto;
- Comprovação das informações da segunda chamada: de 5 a 14 de agosto;
- Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de agosto;
- Resultado da lista de espera: 1º de setembro;
- Comprovação das informações dos convocados na lista de espera: de 1º a 14 de setembro.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)