Prazo para comprovação de dados do Prouni termina nesta sexta (31); veja como fazer

A validação dos dados deve ser feita conforme as regras estabelecidas no edital do programa

O Prouni 2026 ofereceu a maior oferta de bolsas desde que o programa foi criado em 2004. ( Foto: Divulgação )

Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o segundo semestre de 2026 devem ficar atentos ao calendário do processo seletivo. O prazo para comprovar as informações declaradas na inscrição termina nesta sexta-feira (31), etapa obrigatória para garantir a bolsa de estudos em instituições privadas de ensino superior.

A validação dos dados deve ser feita conforme as regras estabelecidas no edital do programa. Os estudantes precisam apresentar documentos que comprovem as informações fornecidas durante a inscrição, como renda familiar, escolaridade e demais critérios exigidos para a concessão da bolsa.

Como fazer a comprovação dos dados do Prouni?

A entrega da documentação pode ser realizada de duas formas, de acordo com as normas definidas pela instituição de ensino em que o candidato foi pré-selecionado:

Presencialmente , diretamente na faculdade;

, diretamente na faculdade; De forma virtual, caso a instituição disponibilize esse procedimento.

É importante que o candidato consulte os canais oficiais da universidade para verificar os documentos exigidos, os horários de atendimento e as orientações específicas para o envio da documentação.

Quais documentos são exigidos?

A relação completa dos documentos comprobatórios está disponível no edital do processo seletivo do Prouni. Após o recebimento da documentação, a instituição de ensino deve fornecer um comprovante de entrega ao candidato.

Além disso, caso considere necessário, a faculdade poderá solicitar documentos complementares para confirmar as informações apresentadas durante a inscrição.

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O que acontece se o candidato perder o prazo?

Quem não apresentar a documentação dentro do período estabelecido perderá o direito à vaga nesta etapa do processo seletivo. Por isso, a recomendação é reunir toda a documentação exigida com antecedência e acompanhar as comunicações da instituição de ensino para evitar contratempos.

Calendário do Prouni 2026

Os candidatos também devem acompanhar as próximas etapas do cronograma do programa:

Comprovação das informações da primeira chamada: até 31 de julho;

até 31 de julho; Resultado da segunda chamada : 5 de agosto;

: 5 de agosto; Comprovação das informações da segunda chamada: de 5 a 14 de agosto;

de 5 a 14 de agosto; Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de agosto;

26 e 27 de agosto; Resultado da lista de espera : 1º de setembro;

: 1º de setembro; Comprovação das informações dos convocados na lista de espera: de 1º a 14 de setembro.