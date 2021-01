‘Possuída pelo demônio’, mulher tenta matar marido

Uma mulher de 37 anos acabou presa, na quarta-feira, 27, após tentar matar o marido, de 40 anos, em Várzea Grande (região metropolitana de Cuiabá). Segundo a família, a agressora estava “endemoniada”. O marido se trancou no banheiro.

Vizinhos do casal acionaram a Guarda Municipal para uma ocorrência de Maria da Penha. No loca, viram que uma mulher havia tentado matar o marido.

Segundo os relatos, a equipe policial, ao chegar ao local, encontrou a mulher ainda alterada e com um corte na mão. Testemunhas disseram que o ferimento foi provocado por ela mesma.

Os guardas encontraram o marido no banheiro. Além da tentativa de homicídio, o carro da vítima, estacionado na residência, estava com os para-brisas quebrados; também houve danos em uma moto. Segundo as testemunhas, os estragos foram feitos também pela suspeita.

A tia da vítima justificou o surto aos guardas dizendo que a mulher estava “endemoniada”.

O casal foi conduzido para a Central de Flagrantes de Várzea Grande. Mas a suspeita, que estava com um corte, precisou primeiro ser levada até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

Na delegacia, o marido contou que a mulher ficou “brava de repente”, pegou duas facas, e partiu para cima dele, correu atrás dele, danificou uma motocicleta e o carro.

Segundo o relato da vítima, ele precisou da ajuda de um vizinho para que ambos conseguissem desarmá-la.

“Entreguei a faca para a minha tia. E ela (a agressora) ficou louca querendo brigar. Se eu não corresse dela poderia ter acontecido o pior. Eu e o rapaz seguramos ela no chão para conter ela, para ela parar de tentar me agredir. Minha tia fez uma oração pra ela. Ela parou, deitou no sofá e parou”, contou o marido.

A mulher ficou detida na Central de Flagrantes de Várzea Grande e as duas facas utilizadas por ela foram apreendidas.