Policial penal é preso por agredir mulher em hotel no Rio de Janeiro; veja o vídeo

Um policial penal de Goiás foi preso após ser filmado agredindo a esposa, em um hotel no Rio de Janeiro. No vídeo, Rildson Querino Brandão, de 39 anos, aparece de pé, sem camisa, gritando com a mulher, que está sentada no chão. “Não foi fazer merda? Agora você vai pagar”, diz o policial. As informações são do Portal Metrópoles.

O homem agride a esposa e a levanta do chão. Rildson ainda tenta levar a mulher na direção da sacada, mas ela grita e tenta se soltar. Nesse momento, a cortina que dá acesso ao quarto do hotel é fechada.

A gravação foi feita da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último sábado (24). Preso por policiais militares do 31º Batalhão da PM, o agressor foi levado para o 16º Distrito Policial e autuado na Lei Maria da Penha. Ele conseguiu sair ainda no sábado após pagar fiança.