Policial é resgatado após cair em cratera de 80 metros no Maranhão

Um policial militar aposentado caiu em uma cratera, conhecida como voçoroca, no município de Buriticupu, Maranhão, durante a madrugada desta terça-feira (2). A vítima só foi resgatada de manhã e teve fraturas no braço e no pé.

Testemunhas afirmam que a vítima, chamada José Ribamar Silveira, caiu de uma altura de cerca de 80 metros.

"Ele é conhecido como 'Tenente Silveira' e caiu com o carro particular dele. Está no hospital e o caso requer cuidado, pois teve algumas fraturas", afirmou o coronel Diniz, que comanda o Batalhão de Polícia Militar em Buriticupu.

José Ribamar foi encaminhado para uma Unidade de Pronto-Atendimento. Dentre os ferimentos, a vítima teve um braço quebrado e uma fratura exposta no pé esquerdo.

As voçorocas são crateras que surgem como fendas no solo, geralmente provocadas pela água. A cratera atinge o grau de voçoroca quando atinge um lençol freático.

No município, as voçorocas têm dimensões que chegam a mais de 298 metros de comprimento.

Ao todo, são 26 voçorocas que se formaram ao longo de anos de desmatamento em Buriticupu. Nos últimos 50 anos, três ruas e mais de 50 casas já caíram nas crateras que crescem a cada ano.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)