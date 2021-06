Polícia prende a acusada de matar famosa atriz de filmes eróticos no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta terça-feira (8) a mulher acusada de assassinar Luane Honório de Souza, conhecida como Aline Rios, famosa atriz de filmes eróticos.

O crime aconteceu em 2020, quando a vítima foi esfaqueada pela acusada, dentro da casa onde morava em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Luane chegou a ficar três meses internada, mas não resistiu e morreu no dia 1º de setembro.

A acusada era amiga de Luane e dividia apartamento com a atriz. Ela foi encontrada no centro de Nilópolis e já tinha o mandado de prisão preventiva expedido contra ela.

De acordo com as investigações, a atriz levou uma facada no pescoço após uma discussão com a autora do crime que tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e furto de veículo.