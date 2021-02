Policial suspeito de assassinar trans em motel se apresenta à delegacia

Uma transexual foi brutalmente assassinada no último sábado (13) pelo cabo da Polícia Militar (PM) Jeremias Costa da Silva. O acusado estava foragido, mas se apresentou na na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) no domingo (14). O crime ocorreu dentro de um motel na avenida Samaúma, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

As câmeras de segurança do local flagraram o momento em que a vítima e o assassino entraram na pousada, em um carro, modelo Chevrolet Prisma. Minutos depois, o suspeito aparece derrubando o portão do motel com o veículo e fugindo em alta velocidade do local do crime.

O delegado Charles Araújo, titular da DEHS, informou que o PM foi até a especializada acompanhado de uma advogada. As investigações identificaram que o carro que aparece em imagens de câmeras de segurança está em nome do acusado.

"Em depoimento, ele preferiu ficar calado. Vamos continuar as investigações e trazer mais provas do que já temos. As equipes estão nas ruas desde as primeiras horas após o crime para que possamos esclarecer se ele é o autor do delito ou se alguém pode ter utilizado o carro dele. Temos diligências em andamento que nos leva a desconfiança de apontar ele como principal suspeito do crime. Ele será chamado para participar das diligencias e esclarecer os fatos. Já que ele se apresentou, isso indica que ele estaria disposto a colaborar", destacou Araújo.

A vítima tinha 25 anos e foi encontrada morta, com um tiro no peito, por funcionários do estabelecimento. O motivo do homicídio ainda não foi desvendado, mas segundo as investigações da polícia tudo indica que ocorreu uma briga no local.