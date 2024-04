Polícia investiga estupro coletivo de estudante estrangeira em boate no Rio

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio está conduzindo uma investigação sobre um suposto estupro coletivo de uma estrangeira de 25 anos que teria ocorrido dentro de uma boate na Lapa, no Centro do Rio, no domingo (31).

O caso foi reportado na noite de terça-feira (2), depois que a vítima procurou a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do RJ (Alerj).

A estudante, que chegou ao Brasil em janeiro deste ano com planos de ficar por um ano para aprender português, relatou que após conhecer um rapaz na boate Portal Club, localizada próxima a três delegacias na Rua do Lavradio, aceitou acompanhá-lo a um espaço mais reservado conhecido como "dark room" (quarto escuro).

Segundo seu relato, no local foi vítima de estupro por vários homens, acreditando serem amigos do rapaz que conhecera anteriormente.

A jovem afirmou ter perdido a consciência durante o abuso, suspeitando que possa ter sido drogada.

Após recuperar a consciência, procurou sua amiga para relatar o ocorrido. Ela também afirmou ter denunciado o estupro a funcionários da boate, inclusive seguranças, que tentaram dissuadi-la, segundo o seu relato, de registrar o crime na delegacia. A amiga teria testemunhou o episódio.

Na segunda-feira (1º), ela pretendia seguir para a Bahia, mas agora planeja retornar ao seu país de origem.

Após o registro da ocorrência, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.

Boate afirma repudiar o crime

A boate Portal Club declarou repúdio ao crime e prometeu colaborar com a polícia, fornecendo imagens do circuito de câmeras.

A Polícia Civil está realizando diligências e busca de imagens de câmeras de segurança e outros elementos para identificar os agressores.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), foram registrados cerca de 4 mil estupros coletivos no estado nos últimos dez anos, desde 2012.