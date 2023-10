Polícia interdita quarteirão da obra onde acidente com andaime levou operário à morte; vídeo

A polícia interditou o quarteião onde aconteceu o acidente com oito operários, na terça-feira (17), em construção na Zona Sul da capital paulista. Um dos trabalhadores morreu.

No incidente na Chácara Santo Antônio, oito trabalhadores de uma obra ficaram pendurados a uma altura de 140 metros em uma estrutura metálica no topo do edifício em construção.

A situação mobilizou pelo menos dez viaturas da polícia, bem como o helicóptero Águia da Polícia Militar, que foi chamado para auxiliar no local.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o incidente foi causado pela queda de um andaime da construção. Esse andaime era responsável por conectar as duas torres de 33 andares em construção, com previsão de entrega para 2025.

Empresa fala em "fatalidade"

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) está conduzindo uma investigação para identificar os profissionais técnicos responsáveis pelo empreendimento. O Crea-SP enfatiza a importância do registro de profissionais e empresas e a necessidade de uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para todas as atividades contratadas, definindo a participação técnica no projeto.

Em uma declaração oficial, a construtora EZTEC, responsável pela obra, expressou pesar pelo acidente e informou que, apesar da existência de equipamentos de segurança e proteção, um trabalhador perdeu a vida devido a uma fatalidade. A empresa assegurou que está cooperando com as autoridades e seguirá todas as recomendações competentes neste momento de investigação.