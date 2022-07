Polícia Federal cumpre mandado contra suspeitos de fraudar mais de R$ 40 mil do Auxílio Emergencial

A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (19), um mandado de busca e apreensão para fraudes com dinheiro que seria destinado ao Auxílio Emergencial. A apreensão ocorreu na cidade de Imperatriz, no Maranhão, onde foram recolhidos documentos falsos de terceiros, utilizados pelos investigados para abertura de contas em bancos, com o objetivo de sacar a quantia do Auxílio Emergencial das vítimas.

De acordo com a PF, a operação realizada identificou que os investigados desviaram dinheiro de aproximadamente 51 contas dos beneficiários do Auxílio Emergencial. Estas fraudes foram realizadas no ano de 2020, durante a pandemia da covid-19, entre o dia 30 de maio e 11 de junho.

Na casa de um dos suspeitos, a PF apreendeu a quantia de R$29 mil em espécie, além de celulares, cartões bancários com o nome das vítimas e documentos de identidade falsificados.

Documentos e cartões apreendidos, que eram utilizados para sacar o dinheiro das vítimas e fazer pagamentos por meio de boletos (Divulgação/Polícia Federal)

Ao fim da investigação, os suspeitos de fraudar o valor de R$ 41.235,39 dos cofres públicos poderão responder pelos crimes de uso de documento falso, furto mediante fraude, estelionato e falsidade ideológica.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)