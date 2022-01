Polícia encontra corpo de jovem de 22 anos que desapareceu após acidente

A Polícia Civil encontrou na tarde desta quinta-feira (13) o corpo da jovem de 22 anos que desapareceu depois de ligar para o pai e contar que tinha sofrido um acidente no interior de São Paulo.

Segundo a polícia, o corpo de Kathia Fernandes Oliveira foi encontrado dentro do Rio Novo, a cerca de 500 metros do local onde o carro dela havia sido localizado na terça-feira (11). O local fica entre Águas de Santa Bárbara e Iaras (SP).

O delegado Omar Zedan Vieira, responsável pelas investigações, contou que o corpo estava enroscado no fundo do rio, foi retirado pelos bombeiros e encaminhado pela funerária ao Instituto Médico Legal (IML) de Avaré para exame necroscópico. O exame vai ajudar a polícia a descobrir a causa da morte.

Durante a manhã, a Polícia Civil ouviu o rapaz de Iaras com quem Kathia iria se encontrar antes de desaparecer e também o ex-namorado dela, de Manduri. No entanto, o delegado ressaltou que eles não são considerados suspeitos.

Além dos depoimentos, a polícia também está analisando imagens de câmeras de segurança para esclarecer o caso. Um vídeo gravado pela câmera de um posto de combustíveis em Manduri mostra que a jovem parou para abastecer o carro momentos antes de desaparecer.

A Polícia Civil de Águas de Santa Bárbara informou que está investigando o caso, com apoio das equipes de Óleo, Manduri e Iaras. Foi feita perícia no local em que o carro foi encontrado e as equipes trabalham com várias linhas de investigação.

Segundo o delegado, a polícia também pediu a quebra de sigilo telefônico da jovem, mas o celular dela não foi encontrado.