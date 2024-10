Polícia diz que não haverá punição para massacre de bichos por menino de 9 anos

A Polícia Civil do Paraná informou, nesta terça-feira (15/10), que o caso de uma criança de 9 anos que matou 23 animais em uma fazendinha em Nova Fátima não resultará em consequências criminais.

O incidente aconteceu no último domingo (13), após o garoto ter visitado o local no Dia da Criança. As autoridades esclareceram que, por se tratar de uma criança, não há implicações legais.

O menino de 9 anos invadiu um hospital veterinário e provocou a morte de 23 animais. O incidente ocorreu no Dia das Crianças, um dia após ele ter participado da inauguração da fazendinha do hospital.

Imagens das câmeras de segurança capturaram o momento em que o garoto invade o local, arremessa, esquarteja e mutila os animais. Aproximadamente 15 coelhos foram encontrados mortos, enquanto outros animais foram deixados soltos.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)