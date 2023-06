Polícia apreende gambá que era feito de estimação e tinha rede social com 150 mil seguidores; vídeo

Um gambá foi apreendido pelo Comando Ambiental da Brigada Militar, no Rio Grande do Sul. O bicho era mantido como animal de estimação e tinha rede social com 150 mil seguidores. O marsupial foi encaminhado para o núcleo de conservação e reabilitação de animais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A apreensão ocorreu após a polícia receber uma denúncia de maus-tratos. O gambá, chamado de "Emílio", era mantido no quintal da residência de uma técnica de enfermagem na cidade de Montenegro. Segundo as autoridades, a alimentação fornecida ao animal não era adequada para sua espécie e a tutora não possuía licença para criar animais silvestres.

Emílio tem 1 ano e 7 meses. Ganhou notoriedade nas redes sociais, com a "rotina" compartilhada. Agora, a técnica de enfermagem está buscando obter a guarda do animal e iniciou uma petição para tentar a devolução de Emílio.

O que diz a lei?

Conforme previsto no Decreto nº 6.514/2008, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), o artigo 33 proíbe explicitamente a exploração comercial ou o uso da imagem de animais silvestres mantidos irregularmente em cativeiro ou sujeitos a abuso e maus-tratos.