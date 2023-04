PM é agredido com socos e chutes na cabeça em posto de combustível em Botucatu, São Paulo

Um policial militar foi brutalmente agredido na madrugada do dia 16 em um posto de combustível desativado em Botucatu, São Paulo. O ataque foi registrado em vídeo e mostra o PM sendo rendido por um homem de camisa vermelha, que aplica um golpe de mata-leão pelas costas. O policial cai no chão e é agredido por pelo menos sete socos e dois chutes na cabeça, enquanto outras duas pessoas, uma mulher e outro homem, também participam das agressões. As autoridades informaram que o PM sofreu graves ferimentos na cabeça, enquanto outra policial presente no local teve ferimentos na boca e no tórax.

Os policiais estavam no local para atender a uma ocorrência de perturbação de sossego, pois cerca de 150 pessoas estavam obstruindo a via pública. Três pessoas foram presas pela agressão violenta. A Polícia Militar se pronunciou em nota condenando as agressões, classificando-as como "extremamente violentas e covardes". Os militares feridos foram socorridos ao hospital local.