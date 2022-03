Pix do Nubank fora do ar hoje? Usuários relatam instabilidade no aplicativo

O Pix do Nubank está fora do ar, após instabilidade no aplicativo do banco digital, na noite desta quarta-feira (30). No Twitter, usuários estão relatando que não conseguem concluir as transferências bancárias. Confira:

Dados do Downdetector, site que monitora o status de serviços online, mostram que a instabilidade no Nubank começou deste às 10h20 (horário de Brasília) e já acumula mais de 120 notificações. A maior parte, 77% das queixas registradas na plataforma, são relacionadas às transferências. Na seção de comentários do Downdetector, usuários afirmam ter problemas para fazer e receber Pix.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)