Pirarucu ‘estoura’ boca de pescador ao tentar se soltar em rio da Amazônia: ‘Quase me nocauteou’

Vídeo publicado nesta segunda-feira (8) pelo pescador e youtuber Fabio Fregona, conhecido como Baca, mostra a pesca de um pirarucu de quase 2,5 metros e mais de 130 quilos, em um rio da Amazônia, em Rondônia. Nas gravações, o animal dá um bote para se soltar a acaba machucando a boca do pescador, que classificou essa como “a maior batalha” de sua vida.

Ele contou em suas redes sociais que há dois anos pescou um pirarucu de dois metros e achou que tinha “zerado a vida”, por considerar que seria impossível bater esse recorde. “Mas o destino tinha outros planos”, continuou. “Hoje trago para vocês a maior batalha da minha vida, de novo com um pirarucu, só que agora com bem mais de 2m — cerca de 2,30m — que, de acordo com as métricas, deve pesar uns de 130 quilos”, publicou.

Ao seguidores, Baca admitiu que teve medo e diz reconhecer que sofreu riscos, principalmente por querer tirar e soltar o peixe o mais rápido possível, para devolvê-lo saudável à natureza. “O resultado disso é ter que manusear um dos peixes mais perigosos do mundo, gigantesco, sozinho, no seu ambiente, com todo gás para se defender. Cheguei ao meu limite e tive a minha lição”, escreveu, pedindo ainda respeito pela natureza e incentivando a pesca esportiva não-predatória: “Preserve! Só há pescaria se o peixe estiver vivo… Pesque e solte”.