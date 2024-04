PF retoma serviço online de agendamento para emissão de passaporte

O serviço online de agendamentos para emissão de passaporte, que havia sido suspenso temporariamente no dia 17 de abril, foi retomado nesta quarta-feira (24), pela Polícia Federal. O documento pode ser solicitado por meio da página da Divisão de Passaporte da PF, na internet.

VEJA MAIS

A PF suspendeu o serviço depois que identificou uma tentativa de invasão ao site - caso que ainda está sendo investigado. Por isso, viajantes que precisavam de passaporte para os próximos 30 dias deveriam ir até uma unidade da PF e comprovar urgência ou emergência. Os agendamentos feitos antes do bloqueio do site, porém, continuaram acontecendo normalmente em data e horário marcados no sistema.

Segundo a Polícia Federal, o serviço foi retomado após uma atualização no sistema.