PF resgata embarcação brasileira sequestrada na Bolívia

Após quatro dias de intensas negociações, a Polícia Federal, em conjunto com a Marinha do Brasil, conseguiu intermediar a devolução de uma embarcação brasileira que estava ilegalmente retida por populares na fronteira com a Bolívia desde a última sexta-feira (19/4). A entrega da embarcação pela Armada Boliviana em águas brasileiras ocorreu na tarde desta segunda-feira (22/4), após uma série de tratativas conduzidas pela PF.

Após o retorno da embarcação brasileira, que foi escoltada até o Porto Alfandegado, ela foi devolvida à empresa proprietária. Com isso, a travessia fluvial entre Brasil e Bolívia foi restabelecida, e o fluxo internacional de pessoas voltou ao normal.

O incidente teve origem em uma ação policial ocorrida no dia 19 de abril, quando a polícia brasileira, em patrulhamento fluvial no Rio Mamoré, interceptou uma pequena embarcação boliviana com produtos suspeitos de descaminho. Durante a abordagem, os tripulantes abandonaram a embarcação na margem brasileira do rio.

Os produtos e a embarcação foram entregues à Receita Federal do Brasil (RFB), que realizou a apreensão administrativa, incluindo o meio de transporte utilizado para o transporte ilegal dos produtos.