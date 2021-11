PF faz buscas em gabinete de desembargador da Justiça

A Polícia Federal (PF) deflagrou esta quinta (4) uma operação que investiga um suposto esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL). Um dos alvos da ação é o desembargador Celyrio Adamastor Tenório Accioly.

Pela manhã, agentes da PF cumpriram mandado de busca e apreensão no gabinete do desembargador, na sede do TJAL. Outros 14 mandados do tipo são cumpridos em Maceió e Curitiba. O nome da operação, Pecunia non olet, tem relação com o termo comumente usado dem direito tributário, e significa “o dinheiro não tem cheiro”.

Supostas vendas de sentenças



Segundo a PF, há indícios de que o magistrado adiou um julgamento e proferiu decisões favoráveis a uma empresa do ramo da educação. Em troca, teriam sido feitos pagamentos de gastos pessoais. Os investigadores apontam para a intermediação de agentes públicos e advogados no esquema.

“Se comprovada a participação, os envolvidos poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, além de advocacia administrativa, situação em que agentes públicos promovem interesses ilegítimos, solicitando retardamento, ação ou omissão de atos de ofício, em contrariedade aos preceitos e princípios legais”, disse a PF em nota.

Apesar de contatos realizados, o gabinete do desembargador não deu retorno à imprensa sobre os espísódios. Já o TJAL disse que aguarda o desenrolar dos acontecimentos, antes de emitir posicionamento.

Accioly ingressou na magistratura em 1986, tendo atuado em diversas comarcas do interior de Alagoas e também na Justiça Eleitoral, antes de ser nomeado desembargador, em 2016, pelo critério de antiguidade. Ele foi escolhido como vice-presidente do TJAL no biênio 2017-2018.