PF abre investigação para apurar responsabilidades sobre queda de ponte entre Maranhão e Tocantins

Uma investigação foi aberta pela Polícia Federal para apurar as responsabilidades sobre a queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os estados do Maranhão e Tocantins. Nesta terça-feira (24/12), a PF informou que as Superintendências Regionais da Polícia Federal no Maranhão e no Tocantins devem conduzir o caso.

“Além disso, um procedimento de investigação precedente foi instaurado e policiais federais já foram deslocados para coletar dados e evidências sobre o caso. As equipes também irão avaliar a multidisciplinariedade das perícias necessárias e identificar demandas de equipamentos técnicos para aprofundar as investigações”, informou a Polícia Federal.

O desabamento da ponte ocorreu no domingo (22/12) e deixou quatro mortos. Segundo as autoridades policiais, 13 pessoas continuam desaparecidas. Ao menos oito veículos despencaram no rio Tocantins, que passa sob a ponte, incluindo caminhões que transportavam ácido sulfúrico e pesticida.

Uma equipe composta por cinco peritos do Instituto Nacional de Criminalística (INC/DITEC) estão atuando no caso. Dois deles são engenheiros civis, dois são especialistas em local de crime e um é especialista em meio ambiente. Eles estão sendo deslocados para a Delegacia de Polícia Federal em Imperatriz (MA). A PF ainda comunicou que as investigações também irão influenciar na responsabilidade referente aos danos ambientais.

Ponte

A ponte que desabou tem 533 metros de extensão e liga as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), pela BR-226. Ela foi construída na década de 1960 e integra o corredor rodoviário Belém-Brasília. É considerada uma rota muito importante para transporte de cargas.