Petrobras reduz em R$ 0,16 o preço do litro do diesel para distribuidoras

A partir desta terça-feira (6/05), o preço médio do diesel A vendido pela Petrobras às distribuidoras será de R$ 3,27 por litro, conforme anunciado pela estatal nesta segunda-feira (5/05). Esta é a terceira redução do ano em 2025. A queda no valor equivale a R$ 0,16 por litro.

Segundo a Petrobras, considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A com 14% de biodiesel — que compõe o diesel B comercializado nos postos — a participação da empresa no preço final ao consumidor passará a ser de R$ 2,81 por litro, o que representa uma diminuição de R$ 0,14 por litro de diesel B.

A empresa atribui as reduções às quedas no preço do petróleo no mercado internacional. Neste ano, já foram feitas outras duas reduções no preço do diesel: uma em 31 de março e outra em 17 de abril.

Desde dezembro de 2022, o preço do diesel A para as distribuidoras caiu R$ 1,22 por litro, acumulando uma redução de 27,2%, conforme dados da Petrobras. Os valores dos demais combustíveis permanecem inalterados.

