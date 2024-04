Pesquisa da Fiocruz identifica mercúrio em amostras de cabelo de indígenas Yanomami

Estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a pedido da Associação Ninam do Estado de Roraima, identificou contaminação de mercúrio - metal é associado à prática ao garimpo - nas amostras de cabelo de 287 indígenas da reserva Yanomami, em Roraima. “Em todas as amostras de cabelo estudadas foram detectadas concentrações de mercúrio: em homens, mulheres, crianças, adultos e idosos, sem exceção”, diz o relatório do estudo.

O levantamento mostra que parte dos indígenas examinados apresentaram uma concentração considerada de alto risco, com 10% dos voluntários alcançando seis microgramas do metal para cada grama de cabelo. Durante a realização da pesquisa, esses habitantes da aldeia demonstravam sintomas como perda de memória e paralisia em diversos membros, característicos da contaminação pelo metal. Segundo a Fiocruz, os efeitos dessa intoxicação são irreversíveis.

O garimpo ilegal é apontado como principal responsável pela crise humanitária que atinge as aldeias na região. Geógrafos, biólogos e geólogos, também participaram do estudo, que investigou encarregados de investigar os níveis de mercúrio nas fontes de água e nos peixes das áreas de pesca utilizadas pelas aldeias.

Também foi encontrado mercúrio - em concentrações até três vezes maiores do que o recomendado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos - nos 47 peixes coletados, de 14 espécies diferentes.