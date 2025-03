Pé-de-Meia 2025: estudantes da rede pública começam a receber 1ª parcela nesta segunda-feira (31)

Os estudantes do ensino médio da rede pública de ensino começam a receber, a partir desta segunda-feira (31), a primeira parcela do programa Pé-de-Meia 2025. O pagamento da parcela única anual do Incentivo Matrícula, no valor de R$ 200, será realizado de forma escalonada até o dia 7 de abril, conforme o mês de nascimento do aluno.

O benefício é destinado a todos os estudantes matriculados no ensino médio público para o ano letivo de 2025. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, aproximadamente 3,9 milhões de parcelas serão disponibilizadas neste mês. Desse total, cerca de 1,3 milhão serão destinadas a novos estudantes, ou seja, aqueles que ingressaram no primeiro ano do ensino médio público neste ano.

Os alunos podem consultar sua situação e verificar a elegibilidade para o recebimento do benefício por meio do aplicativo Jornada do Estudante, disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC).

Vale lembrar que, em fevereiro, o MEC repassou os recursos da parcela do Incentivo Conclusão, referente à conclusão dos três anos do ensino médio pelo programa Pé-de-Meia 2024.

Calendário de pagamento da primeira parcela do Pé-de-Meia 2025

Nascidos em janeiro e fevereiro: 31 de março;

Nascidos em março e abril: 1º de abril;

Nascidos em maio e junho: 2 de abril;

Nascidos em julho e agosto: 3 de abril;

Nascidos em setembro e outubro: 4 de abril;

Nascidos em novembro e dezembro: 7 de abril.

Os pagamentos serão realizados diretamente nas contas vinculadas ao programa. Para mais informações, os estudantes podem acessar o site do MEC ou procurar uma agência da Caixa Econômica Federal.

Os depósitos seguem um cronograma estabelecido pela Portaria nº 143/2025 do MEC, de acordo com o mês de nascimento dos estudantes. Além do incentivo de matrícula, os pagamentos futuros serão realizados com base na frequência escolar, conclusão dos anos letivos e participação no Enem.

Depósitos e consulta aos pagamentos

Os valores são depositados pelo Ministério da Educação em contas abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal para cada estudante elegível. A consulta aos pagamentos pode ser feita por meio do aplicativo Jornada do Estudante, onde os alunos podem verificar o cronograma de depósitos utilizando seu CPF para login na plataforma Gov.br.

Incentivos do Pé-de-Meia

O programa tem como objetivo incentivar a permanência dos alunos na escola e conta com quatro tipos de incentivos financeiros:

Incentivo Matrícula: parcela única anual de R$ 200, paga no início do ano letivo mediante a confirmação da matrícula;

parcela única anual de R$ 200, paga no início do ano letivo mediante a confirmação da matrícula; Incentivo Frequência : pagamento de R$ 200 mensais para estudantes com frequência mínima de 80% das aulas, totalizando R$ 1,8 mil por ano;

: pagamento de R$ 200 mensais para estudantes com frequência mínima de 80% das aulas, totalizando R$ 1,8 mil por ano; Incentivo Conclusão : valor de R$ 3 mil, dividido ao longo dos três anos do ensino médio, concedido aos alunos aprovados e que participarem das avaliações educacionais obrigatórias. O saque só é permitido após a conclusão do ensino médio;

: valor de R$ 3 mil, dividido ao longo dos três anos do ensino médio, concedido aos alunos aprovados e que participarem das avaliações educacionais obrigatórias. O saque só é permitido após a conclusão do ensino médio; Incentivo Enem: parcela única de R$ 200 para estudantes do terceiro ano que comparecerem aos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o programa prevê um pagamento diferente, feito em quatro parcelas de R$ 225 por semestre, totalizando R$ 900 a cada semestre concluído.

Sobre o Pé-de-Meia

Criado pela Lei nº 14.818, de 16 de janeiro de 2024, o Pé-de-Meia é uma iniciativa do Governo Federal, por meio do MEC, para combater a evasão escolar e estimular a conclusão do ensino médio. O programa busca garantir que jovens de baixa renda permaneçam na escola, reduzindo a necessidade de abandono dos estudos para ingressar no mercado de trabalho prematuramente.

O programa beneficia, com um incentivo financeiro, estudantes matriculados no ensino médio regular ou na modalidade de EJA, desde que pertencentes a famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). A inclusão no programa é automática para os alunos que atendem aos critérios estabelecidos, sem necessidade de inscrição manual.