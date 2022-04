Para ficar com namorado na cadeia, homem faz furtos e pede própria prisão: 'Sem ele não faz sentido'

Para ficar com o namorado na cadeia, um homem de 39 anos, que estava solto em liberdade condicional, foi preso duas vezes em menos de 24 anos, na segunda-feira (11), em Dourados (MS). O suspeito teria furtado uma bicicleta, mas foi solto e em seguida, decidiu danificar um patrimônio público, e assim, voltar à prisão e ficar junto ao companheiro.

VEJA MAIS

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), o homem teria furtado uma bicicleta e ficado por perto da cena do crime para ser visto. Mesmo quando a dona do veículo o flagrou, o suspeito não apresentou resistência e confessou o delito. Mas, foi solto e liberado para responder em liberdade.

Focado em voltar para o namorado, que está preso na prisão estadual de Dourados, o homem voltou a praticar um segundo crime, mas desta vez, contra o patrimônio público. Ele foi até uma praça e arrancou um vaso sanitário.“Me prende pelo amor de Deus, sem ele nada faz sentido”, disse o homem ao delegado que acompanhou o caso, Gabriel Desterro.

O homem disse à polícia que se fosse solto novamente “iria matar alguém para ser preso e poder falar com o juiz”. Ele passará por uma audiência de custódia, onde será decidido se ele retornará à cadeia ou responderá o crime em liberdade.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)