Papai Noel tem trenó apreendido e ajudante se recusa a fazer teste do bafômetro, em Salvador

Uma cena inusitada foi registrada às vésperas de Natal na avenida Reitor Miguel Calmon, em Salvador, na Bahia. Um veículo caracterizado de trenó, cheio de presentes, foi apreendido porque a placa não estava visível. Além disso, segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), um homem que seria ajudante do Papai Noel e dirigia o automóvel, também se recusou a fazer o exame de bafômetro. O fato foi registrado na noite de domingo (24).

O trenó foi levado para o pátio da Tran​salvador, onde ficará até que a situação seja corrigida. Ainda não há detalhes sobre multa e demais consequências da apreensão do veículo.

A Transalvador explicou que o Papai Noel não foi detido ao se negar a fazer o teste do bafômetro, porque a recusa em si não constitui crime.

Mas, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quem se recusa a fazer o teste ou outro procedimento de comprovação do consumo de bebida alcoólica ao volante comete uma infração gravíssima, que resulta em multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista é recolhida e o carro, retido – se não houver outro motorista habilitado para dirigir.