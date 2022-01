Pai morre atropelado em faixa de pedestre enquanto procurava apartamento para a filha

Um homem de 52 anos foi atropelado na faixa de pedestre enquanto acompanhava a filha, de 19 anos, na busca por um apartamento nesta quarta-feira (19). As informações são do portal Correio Braziliense.O acidente aconteceu em Blumenau, Santa Catarina.

Pai e filha eram de um município vizinho e tinham ido à cidade procurar moradia para a estudante, que havia acabado de se matricular na Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB).

Depois de esperar alguns carros passarem, a vítima do acidente chegou a fazer sinal para o veículo que vinha pela rua. No entanto, o carro branco aparece em um vídeo que circula pelas redes, em alta velocidade, e atinge em cheio pai e filha. Depois do socorro, a perícia também foi chamada para relatar mais detalhes do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o acidente foi por volta das 10h da manhã. O motorista envolvido no acidente tem 32 anos e permaneceu no local até a chegada do socorro. Ainda assim, quando as equipes médicas chegaram ao local, o homem atropelado já estava morto. O corpo de bombeiros informou que ele sofreu perfuração no tímpano, fratura nos braços e pernas e suspeita de traumatismo craniano.

Já a jovem foi encaminhada a um hospital da cidade com escoriações. O estado de saúde dela não foi atualizado pelas autoridades locais. Câmeras de segurança das ruas flagraram o momento em que os dois foram atropelados. Pelas imagens, é possível ver quando, pai e filha, caminhavam pela lateral da calçada até a faixa de pedestres.