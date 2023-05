Operação policial prende 23 pessoas suspeitas de aplicar golpe do bilhete premiado em quatro estados

Neste domingo (7), a Polícia Civil prendeu 23 pessoas suspeitas de aplicar o golpe do bilhete premiado em quatro estados do Brasil. As prisões aconteceram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Além disso, outras cinco pessoas que já estavam detidas no sistema prisional respondem pelo mesmo crime.

No Rio Grande do Sul, os agentes cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão nas cidades de Passo Fundo, Caxias do Sul e Farroupilha. Já em Santa Catarina, as ações ocorreram em Itajaí, Camboriú e Balneário Camboriú. No Paraná, foram cumpridos mandados em Pinhais, São José dos Pinhais e Colombo. E em Vila Velha, no Espírito Santo, policiais civis realizaram uma prisão.

Segundo a delegada Luciane Bertoletti, da 3ª DP de Canoas (RS), os líderes da quadrilha estão entre os detidos. "As ações de hoje resultaram em 23 suspeitos detidos, sendo que 5 em Caxias do Sul e 13 em Passo Fundo, cidade a qual é considerada pela polícia como o 'berço do bilhete premiado'", afirmou. A delegada ainda explicou que os estelionatários têm até "escolas" para ensinar interessados a praticar o crime.

O que é o golpe do bilhete premiado?

O golpe do bilhete premiado consiste em fazer a vítima, geralmente idosa, acreditar que está diante de uma oportunidade de se tornar milionária e convencê-la a transferir valores e entregar cartões para o falso vencedor, como garantia para o recebimento do prêmio de loteria. O crime geralmente ocorre perto de bancos.

As investigações tiveram início em 2021, quando mais de 20 vítimas, a maioria idosos, caíram no golpe do bilhete premiado. A Polícia Civil gaúcha estima prejuízo de cerca de R$ 1 milhão. Os detidos serão enquadrados nos crimes de estelionato e associação criminosa.