Operação interestadual prende em Gramado a 'Majestade do Tráfico' no Ceará

Uma operação interestadual que mobilizou policiais civis do Ceará e do Rio Grande do Sul deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva aberto contra a chefe de uma quadrilha que atua no Nordeste, conhecida no submundo como “Majestade”. Francisca Valeska Pereira Monteiro, 27 anos, é apontada como responsável pela operação financeira e distribuição de territórios para a venda de entorpecentes ilegais da facção criminosa em Fortaleza. De acordo com a polícia, ela respondia ao líder da organização, preso em Belém durante uma ação conjunta das polícias civis do Pará e do Ceará, em fevereiro deste ano.

A prisão de "Majestade" ocorreu no último dia 26, na cidade de Gramado (RS), onde ela passava férias com a família. O grupo estava hospedado em uma pousada no bairro Planalto e já vinha sendo monitorado desde o dia 23, quando chegou à cidade vindo do Rio de Janeiro.

O chefe da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Ceará (Draco), Cleber Farias, relatou que a ação de captura requereu um esforço tanto de inteligência policial como de logística. A equipe responsável pela prisão de Valeska percorreu mais de quatro mil quilômetros até conseguir chegar no alvo.

Ainda segundo Farias, houve resistência por parte da acusada, que chegou a morder a mão de um agente. “Ela estava bastante alterada. Inclusive mordeu a mão de um dos policiais, além de ter tentado se jogar da viatura”. Valeska e o companheiro chegaram a fazer ameaças à equipe.

A traficante cearense 'Majestade' fazia viagens de luxo com dinheiro da facção criminosa (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará)

A Polícia Civil do Ceará só divulgou as informações sobre a captura de "Majestade" na última terça-feira (31), em coletiva à imprensa, após o recambiamento do grupo à Fortaleza. “Foi sem dúvida um golpe no crime organizado, pois a Valeska pertence à alta hierarquia da organização, é responsável pelas finanças do grupo aqui na cidade. E esta não foi a única baixa que eles tiveram. Já tínhamos prendido outros membros fora do Ceará, inclusive ela, agora", destacou o delegado geral adjunto da PC do Ceará, Márcio Gutiérrez.

Tornozeleira

Esta não foi a primeira vez que Valeska ficou na mira da polícia. Em 2014, ela já havia sido presa por liderar uma quadrilha que tinha ligação com a prática de vários crimes de roubo a residências e estabelecimentos comerciais em Fortaleza. Mas conseguiu o direito à prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

Além dos antecedentes por roubo, pesavam sobre "Majestade" as acusações de crime contra a fé pública e tráfico de droga. Em 2020, investigações apontaram a ligação dela com o crime organizado. Desde então ela vinha sendo monitorada por tornozeleira eletrônica, mas rompeu o equipamento duas vezes. A última foi em abril deste ano, quando decidiu sair em viagem pelo país.

"Com esse rompimento intensificamos o trabalhos de localização e conseguimos verificar que ela estava no estado do Rio de Janeiro. Até que na segunda-feira (23) passada, tivemos a informação de que ela teria ido para a cidade de Gramado", relatou o titular da Draco.

Ostentação

No interrogatório, Valeska destacou a qualidade das viagens. “Ela informou que passou um tempo no Rio Grande do Norte e dois meses no Rio de Janeiro antes de ir para Gramado, outra cidade turística. Fez questão de frisar que, no Rio de Janeiro, foi um mês em Ipanema e outro em Copacabana ”, salientou Farias. Dois celulares que estavam com a acusada foram apreendidos, e por meio deles a polícia espera identificar outros crimes e pessoas envolvidas na organização.

Ainda de acordo com o titular da Draco, o grupo do qual Valeska faz parte seria oriundo do Rio de Janeiro. Embora o nome da facção não tenha sido revelado, especula-se que seria o Comando Vermelho. “Como braço financeiro da quadrilha, ela respondia diretamente ao chefe, preso no Pará em fevereiro, e também determinava os pontos de venda de droga aqui no Ceará.”

Cleber Farias se referiu à Operação "Guilhotina", que prendeu em 16 de fevereiro, na capital paraense, quatro membros da mesma facção, entre eles Max Miliano Machado da Silva, conhecido como "Gordo" ou "Lampião", apontado como um dos principais fornecedores de drogas para várias regiões dominadas pelo CV no País, incluindo o Ceará, Pernambuco e o Pará.

Preso em Belém, em um apartamento no bairro do Umarizal, Max Miliano era um dos líderes da facção Comando Vermelho no Ceará (João Paulo Jussara/ O Liberal)

'Injustiça social' do crime organizado

O delegado Gutiérrez ressaltou que até no universo do crime também há desigualdade social. Pois, quanto os que estão na linha de frente morrem na disputa por territórios, aqueles da alta hierarquia, que têm poder de comando, como a Valeska, utilizam os recursos para tirar umas férias, para curtir Gramado, uma cidade turística.”

Esta, aliás, não foi a primeira vez que um membro do alto comando do crime organizado é preso em Gramado. Em dezembro do ano passado, foi capturado na cidade um dos líderes da maior facção do País, o Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo. O mineiro Márcio Geraldo Alves Ferreira, o Buda, estava em uma casa alugada no interior da cidade.

Buda teria participado, poucos dias antes, do ataque que aterrorizou Criciúma, em Santa Catarina, em roubo um banco de R $ 80 milhões com vários reféns. Em 2014, ele tinha atuado em plano para resgatar do presídio o chefe da organização, Marcos Camacho, o Marcola.