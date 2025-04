Operação da PF e AGU apura fraudes no INSS; presidente do Instituto é afastado da função

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram na manhã desta quarta-feira (23/4) a Operação Sem Desconto, que investiga um suposto esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Segundo informações divulgadas pela PF, seis servidores públicos foram afastados das suas funções. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, é alvo de buscas e um dos servidores afastados.

As investigações apontam para a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários concedidos pelo INSS. Segundo os investigadores, as entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de R$ 6,3 bilhões, no período entre 2019 e 2024.

Ao todo, estão sendo cumpridos 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão e seis mandados de prisão temporária em 13 estados e no Distrito Federal.

Os mandados estão sendo cumpridos nos seguintes estados:

Alagoas

Amazonas

Ceará

Goiás

Maranhão

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Paraná

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

São Paulo

Sergipe

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e lavagem de capitais.