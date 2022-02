Ômicron: veja quais alterações a nova variante pode causar na pele

Um estudo realizado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, apontou que alguns pacientes infectados com a Covid-19 apresentaram alterações na pele semelhantes com ressecamento e alergia. Devido a evolução da doença e surgimento de novas variantes, especialistas alertam que os casos podem significar infecção pela Ômicron. As informações são do Metrópoles.

Desde a identificação da Ômicron, em novembro de 2021, o CDC pesquisa a respeito dos sintomas e letalidade da nova variante. Entre as principais manifestações mais comuns estão:

1.Pele pálida:

Aspectos cutâneos pálidos, acinzentados ou azulados podem indicar contaminação e níveis baixos de oxigênio no sangue. Sendo assim, o CDC sugere que o paciente procure ajuda imediatamente se notar qualquer mudança de cor da pele acompanhada de dificuldade para respirar, dor ou pressão persistente no peito, incapacidade de ficar acordado ou confusões mentais. De acordo com as autoridades de saúde, as ocorrências são mais frequentes em pessoas de idade avançada e com comorbidades.

2. Erupções cutâneas:

Dados do aplicativo britânico Zoe Symptom Tracker, que armazena informações de pacientes, mostram que pessoas com Covid-19 apresentam dois tipos de erupções cutâneas: lesões parecidas com colmeias que surgem com coceiras e inchaços nas palmas das mãos ou solas dos pés.

3. Brotoeja:

Há também casos de brotoejas em todo o corpo, principalmente nos cotovelos, joelhos e costas das mãos e pés. O clínico geral David Lloyd, do Reino Unido, alertou recentemente que crianças com Ômicron eram as que mais apresentavam esses sinais e que eles não costumavam surgir em adultos. Segundo o médico, cerca de 15% dos jovens com casos confirmados da variante desenvolvem as manchas acompanhadas de fadiga, dores de cabeça e perda de apetite.

“Elas aparecem como áreas vermelhas e irregulares que podem ocorrer em qualquer parte do corpo, como os cotovelos e joelhos, bem como as costas das mãos e dos pés. Pode se assemelhar a brotoejas. Em alguns casos, são apenas pequenos inchaços em toda a pele e os sinais podem ser mais sutis, mas costumam causar muita coceira. A erupção pode continuar após o estágio contagioso e também pode aparecer muitas semanas após o início da infecção”, afirma Lloyd ao jornal The Sun.

4. Dedos de Covid:

Os dedos de Covid são caracterizados por descamação, vermelhidão, bolhas e inchaços, principalmente nos pés. O CDC revela que a condição é mais comum em pacientes jovens que não apresentam outros sintomas da doença ou apenas sentem manifestações leves da infecção. Cerca de 60% dos que relatam problemas de pele causados pelo coronavírus têm esse tipo de lesões, que podem durar semanas ou meses.

5. Lábios doloridos:

Muitas pessoas infectadas pela Ômicron dizem ter experimentado sintomas de resfriado que causaram rachaduras nos lábios e baixa sensação térmica na área. Especialistas da CovidSkinSigns, uma plataforma criada pela associação de dermatologia do Reino Unido, explicam que os lábios podem ficar doloridos, secos e escamosos à medida que o paciente se recupera da doença. Dor dentro da boca também pode ocorrer.