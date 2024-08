Ocorrência de instabilidades no X aponta para início do bloqueio da plataforma

Avisos como “Os posts não estão sendo carregados” e “Ocorreu um erro. Tente recarregar a página” são os primeiros indícios de que o bloqueio do X (antigo Twitter) já começou a ser implementado pelas operadoras a partir da 0h deste sábado (31/8). Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão imediata da rede social no Brasil.

Por ordem do magistrado, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) notificou os mais de 20 mil provedores de internet para interromper as atividades da plataforma.

A instabilidade no X foi relatada por usuários em outras redes sociais, como Instagram e Facebook.

“Meu Twitter [agora X] morreu. Descanse em paz”, disse uma internauta em uma publicação no Facebook. “Não consigo mais acessar o X. A timeline não carrega”, escreveu outra, em uma publicação no Instagram.

Afinal, o X vai acabar? Não, o X não vai acabar. No entanto, em território brasileiro, a plataforma deixará de funcionar.

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X devido ao descumprimento de decisões judiciais e à ausência de um representante legal da plataforma no Brasil.

O prazo para o dono do X, Elon Musk, responder às solicitações feitas por Moraes e evitar a retirada da plataforma do ar expirou às 20h07 desta quinta-feira (29/8).

Antes de tomar a decisão, Moraes consultou a Procuradoria-Geral da República (PGR), que se manifestou favorável ao bloqueio. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, destacou que o X poderia ter recorrido, mas optou por ignorar as determinações da mais alta Corte do país.