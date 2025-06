O que são as bandeiras tarifárias? Veja quanto custa cada uma na sua conta de luz

Economizar energia é uma tarefa difícil que muitas pessoas procuram colocar em prática no dia a dia, não apenas porque diminui o valor na conta. O Governo Federal implementou as bandeiras tarifárias, um sistema voltado a todos os consumidores cativos das distribuidoras faturados pelo Sistema de Bandeiras Tarifárias.

O que são as bandeiras tarifárias?

As bandeiras tarifárias funcionam como um sistema que sinaliza as diversas variações presentes nos custos de geração de energia. Isto é, essa ferramenta ajuda os consumidores a entenderem e a compreenderem melhor o valor total da fatura de energia, promovendo assim, um uso mais consciente no consumo diário.

O que significam as cores das bandeiras?

Bandeira verde: apresenta condições favoráveis na geração de energia e, por isso, não há acréscimo na tarifa;

apresenta condições favoráveis na geração de energia e, por isso, não há acréscimo na tarifa; Bandeira amarela: apresenta condições menos favoráveis nas contas de energia e, por isso, há um acréscimo de R$ 0,01885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos;

apresenta condições menos favoráveis nas contas de energia e, por isso, há um acréscimo de para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos; Bandeira vermelha - patamar 1: apresenta condições não favoráveis de geração de energia e, por isso, há um acréscimo de R$ 0,04463 para cada quilowatt-hora kWh consumidos;

apresenta condições não favoráveis de geração de energia e, por isso, há um acréscimo de para cada quilowatt-hora kWh consumidos; Bandeira vermelha - patamar 2: apresenta condições nada favoráveis de geração de energia e, por isso, há um acréscimo de R$ 0,07877 para cada quilowatt-hora kWh consumidos.

Como fazer o cálculo da conta de luz com as bandeiras tarifárias?

Para descobrir o valor do acréscimo na conta de luz pelas bandeiras tarifárias, é necessário fazer o cálculo com base no consumo mensal de energia e do valor estabelecido pela própria bandeira. Confira o passo a passo:

Identifique o consumo mensal em kWh. Ex: 300 kWh;

Após a identificação, cheque a bandeira tarifária na fatura de energia. Ex: 0,04463 da bandeira vermelha - patamar 1;

Por fim, multiplique os dois números para achar o resultado. Ex: 300 kWh x 0,04463 = R$ 13,389.

