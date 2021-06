Novo apagão atinge cidades do Amapá

Por volta das 16h desta quarta-feira (16), um novo apagão elétrico afetou algumas cidades do Amapá, incluindo a capital, Macapá. Não foram informados o total de municípios afetados.

Em nota, a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) informou que a falta de energia desta quarta-feira "foi provocada pela saída da Linha de Transmissão de 230 KV entre Jurupari e Laranjal do Jari", que fica na região sul do estado.

A distribuidora que atende a capital, a Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE) informou que houve desligamento momentâneo, que a causa "está sendo apurada" e o retorno do fornecimento foi imediato. "A LMTE disponibilizou no tempo de 1 minuto o transporte da energia nas linhas de transmissão Laranjal-Macapá 1 e 2".

O Ministério de Minas e Energia também se manifestou em nota e confirmou que, às 16h05, houve o desligamento do sistema de 230 KV que atende Macapá.

"Em consequência, houve o desligamento de toda a carga atendida pela Subestação Macapá, de cerca de 250 MW [megawatts]. O início da retomada do fornecimento de energia iniciou às 16h21, com o religamento de um circuito da linha de transmissão. O reestabelecimento do fornecimento está sendo realizado de forma coordenada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). As causas do desligamento deverão ser identificadas no Relatório de Análise de Perturbação", disse a pasta, em nota.

O ONS informou que, após o apagão, a energia foi completamente restabelecida no estado por volta das 18h.

"O ONS reitera que, assim que identificou o problema, atuou prontamente para iniciar a recomposição do sistema e para que o completo fornecimento de energia fosse restabelecido o mais rápido possível. O ONS avaliará as causas da ocorrência junto aos agentes envolvidos e, posteriormente, fará um Relatório de Análise da Perturbação (RAP)".

Este é o quinto apagão elétrico registrado no Amapá este ano. Em novembro do ano passado, mais de 90% da população do estado passaram mais de 20 dias com fornecimento limitado em esquema de rodízio de energia elétrica.