Nova loteria será vendida por pessoas com deficiência

O Governo Federal se prepara para lançar a Lotex, nova modalidade de loteria similar a já extinta "raspadinha". A exemplo de uma modalidade existente na Espanha, o cartão ou bilhete da Lotex será comercializado por pessoas com deficiência.

A iniciativa do Ministério da Fazendo, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, pretende aumentar a arrecadação do país e gerar empregos para pessoas com deficiência.

“É uma ação importante que vamos entregar para esse público que precisa tanto de dignidade. Não é assistencialismo. Estamos dando trabalho. A Lotex é a antiga raspadinha”, explicou José Francisco Manssur, assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda.

A Caixa poderá explorar a comercialização dessa nova modalidade. A estimativa do governo é que a Lotex gere uma arrecadação de até R$ 5 bilhões num ano.

Os correspondentes ou empresários de loterias terão que disponibilizar um local com acessibilidade para a pessoa com deficiência vender a raspadinha. O ministério prepara uma medida provisória com a previsão da Lotex.